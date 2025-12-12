Teatro
Último espectáculo na honra do ilustre rianxeiro en Fene: “Castelao, un corazón á intemperie”
Esta función da compañía Fantoches Baj vén da man de Daniel Varela Buxán, dramaturgo e director que estivo á fronte da estrea de "Os vellos non deben de namorarse" en Bos Aires
A Casa da Cultura de Fene acollerá este mesmo venres 12, ás 18.30 horas, o último espectáculo dedicado á figura do escritor e político ao que se rende homenaxe no 2025, con motivo dos 75 anos do seu pasamento.
“Castelao, un corazón á intemperie”, é a obra que interpretará compañía Fantoches Baj para o público familiar, con entrada libre, da man do dramaturgo Daniel Varela Buxán, que fora o encargado de dirixir “Os vellos non deben de namorarse” na súa estrea en Bos Aires.