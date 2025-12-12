Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro

Último espectáculo na honra do ilustre rianxeiro en Fene: “Castelao, un corazón á intemperie”

Esta función da compañía Fantoches Baj vén da man de Daniel Varela Buxán, dramaturgo e director que estivo á fronte da estrea de "Os vellos non deben de namorarse" en Bos Aires

Redacción
12/12/2025 10:56
Ilustración que inclúe o cartel de "Castelao, un corazón á intemperie", en Fene
Ilustración que inclúe o cartel de "Castelao, un corazón á intemperie", en Fene
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A Casa da Cultura de Fene acollerá este mesmo venres 12, ás 18.30 horas, o último espectáculo dedicado á figura do escritor e político ao que se rende homenaxe no 2025, con motivo dos 75 anos do seu pasamento. 

“Castelao, un corazón á intemperie”, é a obra que interpretará compañía Fantoches Baj para o público familiar, con entrada libre, da man do dramaturgo Daniel Varela Buxán, que fora o encargado de dirixir “Os vellos non deben de namorarse” na súa estrea en Bos Aires.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La reformada sala Urania, que acoge el local de la antigua Ruido y Super8

A sala Urania propón un concerto-presentación esta noite do disco de Dogo, “Brutalismo”
Redacción
Imaxe do acto de presentación de "Castelao Integral", na libraría Komic

O Ano Castelao chega á Piruchela de Neda en forma de banda deseñada
Redacción
Homenaxe organizada por Artábria, na casa natal de Carvalho Calero, polos 35 anos do seu pasamento

Artábria, mención de honra da nova cátedra da USC na primeira edición do premio CarValho
Redacción
A Malata quiere presentar un aspecto todavía más impresionante

El Baxi Ferrol amplía su magia a la campaña de abonados
Miriam Tembrás