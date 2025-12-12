Fene
Presentan este viernes la agenda solidaria con la salud mental “Trastorming” hecha por feneses
Durante la sesión se sorteará un ejemplar entre los presentes
El Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene acoge este viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas, la presentación de la agenda 2026 de “Trastorming”.
Se trata de un producto solidario en ayuda de la salud mental elaborado por los feneses Lorena Varela y Ramiro Neuen.
Además de escuchar a los autores y poder comprarla, durante la sesión se sorteará un ejemplar entre los presentes.