Presentan este viernes la agenda solidaria con la salud mental “Trastorming” hecha por feneses

Los autores y la responsable del ambigú del CMIU, en su paso por Radio Fene Cedida

El Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene acoge este viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas, la presentación de la agenda 2026 de “Trastorming”.

Se trata de un producto solidario en ayuda de la salud mental elaborado por los feneses Lorena Varela y Ramiro Neuen.

Además de escuchar a los autores y poder comprarla, durante la sesión se sorteará un ejemplar entre los presentes.