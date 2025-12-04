El nuevo Servizo de Axuda no Fogar de Fene comienza a trabajar esta misma semana

La alcaldesa, Sandra Permuy, durante un acto en la sala de plenos Emilio Cortizas

El Concello de Fene adjudicó, por valor de 1.449.203,60 euros por un año –prorrogable otro más– el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Osventos Innovación, que comienza a operar ya en el municipio.

El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo de lunes a domingo, incluidos los días festivos, en horario ininterrumpido entre las 7.00 y las 22.00 horas y contemplará dos prestaciones diferenciadas, en función de los días, para gatantizar “que as persoas maiores ou en situación de dependencia poidan permanecer nos seus fogares con seguridade, dignidade e autonomía.”, explican desde el gobierno de Sandra Permuy.

Entre los requisitos exigidos por el ejecutivo local, se encuentra una plantilla de 47 personas con un contrato que garantice la estabilidad del personal en los domicilios de lo usuarios. También se incluye el préstamo de camas articuladas, grúas, sillas de ruedas o andadores, entre otros elementos.

Con todo, desde Alcaldía se remarcó que esta prestación “é un piar básico do sistema de coidados, porque permite ás persoas maiores ou dependentes seguir vivindo nas súas casas, no seu entorno, con seguridade e dignidade”. Sin embargo, Permuy se muestra crítica con el ejecutivo de Rueda, asegurando que “o financiamento actual non responde ás necesidades reais do servizo”.

En este sentido, censura que los municipios tengan que “seguir soportando esta carga en solitario” que, recuerdan, es competencia de la Xunta”.