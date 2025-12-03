El PSOE de Fene alerta de la situación de inseguridad que se vive en el municipio

La agrupación denunció que solo nueve agentes de una plantilla de 14 prestan servicio operativo Daniel Alexandre

El grupo municipal del PSOE de Fene alertó esta tarde de la situación de inseguridad que, a su juicio, se está viviendo en el término municipal. Por medio de un comunicado, la formación denunció la falta de efectivos de la Policía Local, con únicamente nueve agentes operativos en un plantel de 14 profesionales, algo que ha derivado en una sensación de “vulnerabilidade e desprotección” entre los vecinos.

En este sentido, los socialistas apuntaron a que, debido al bajo número de policías, no se puede cubrir el servicio “con normalidade” desde hace un año. A raíz de esto, exponen, no hay presencia policial en el concello durante las noches y los fines de semana –e incluso, afirman, alguna jornada de lunes a viernes–. A este respecto, aseveraron que tienen constancia de residentes que fueron asistidos por patrullas unipersonales, “unha práctica que compromete tanto a seguridade cidadá coma a dos propios axentes”.

De igual modo, desde el grupo municipal se señala que esta coyuntura coincide con un “incremento” en los robos en la villa, registrándose dos en las últimas semanas –”un deles a plena luz do día”–.

De esta forma, los socialistas avanzan que llevarán esta situación a la próxima sesión plenaria del Concello, solicitando además al gobierno local que tome medidas urgentes “que devolvan a tranquilidade a veciñanza e ao sector comercial”, así como la convocatoria de una nueva reunión de la Xunta Local de Seguridade.