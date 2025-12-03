Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El PSOE de Fene alerta de la situación de inseguridad que se vive en el municipio

La formación afirma que la falta de efectivos de la Policía Local está afectando al día a día de los vecinos

Redacción
03/12/2025 21:42
La agrupación denunció que solo nueve agentes de una plantilla de 14 prestan servicio operativo
La agrupación denunció que solo nueve agentes de una plantilla de 14 prestan servicio operativo
Daniel Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal del PSOE de Fene alertó esta tarde de la situación de inseguridad que, a su juicio, se está viviendo en el término municipal. Por medio de un comunicado, la formación denunció la falta de efectivos de la Policía Local, con únicamente nueve agentes operativos en un plantel de 14 profesionales, algo que ha derivado en una sensación de “vulnerabilidade e desprotección” entre los vecinos.

En este sentido, los socialistas apuntaron a que, debido al bajo número de policías, no se puede cubrir el servicio “con normalidade” desde hace un año. A raíz de esto, exponen, no hay presencia policial en el concello durante las noches y los fines de semana –e incluso, afirman, alguna jornada de lunes a viernes–. A este respecto, aseveraron que tienen constancia de residentes que fueron asistidos por patrullas unipersonales, “unha práctica que compromete tanto a seguridade cidadá coma a dos propios axentes”.

De igual modo, desde el grupo municipal se señala que esta coyuntura coincide con un “incremento” en los robos en la villa, registrándose dos en las últimas semanas –”un deles a plena luz do día”–.

De esta forma, los socialistas avanzan que llevarán esta situación a la próxima sesión plenaria del Concello, solicitando además al gobierno local que tome medidas urgentes “que devolvan a tranquilidade a veciñanza e ao sector comercial”, así como la convocatoria de una nueva reunión de la Xunta Local de Seguridade.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"
Iago Couce
Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio

Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes
Redacción
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE
Redacción
Estado actual de la avenida de Galicia

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia
Redacción