La Xunta aporta más de 62.000 euros para 14 clubs y entidades deportivas de Ferrolterra

Aneiros en su visita al club fenés Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó a Fene para confirmar el apoyo económico del gobierno gallego, este año, al tejido deportivo de la comarca. En total, se han destinado más de 62.000 euros a 14 entidades y clubes de Ferrolterra con el objetivo de financiar la compra de nuevo equipamiento.

Así lo aseveró en las instalaciones del Club Kang, una de las agrupaciones beneficiarias de esta línea de ayudas. En concreto, este club ha recibido una aportación cercana a los 4.400 euros, una cuantía que permitirá modernizar sus dotaciones mediante la adquisición de nuevos tatamis y material de protección para la práctica deportiva.

Durante el encuentro, Aneiros subrayó la relevancia de este tipo de subvenciones, que no solo mejoran la competitividad de los equipos, sino que resultan fundamentales, dijo, para consolidar los clubes como espacios de referencia en la promoción de hábitos saludables. Esta iniciativa se enmarca en una convocatoria, que, a nivel autonómico, contó con un presupuesto próximo al millón y medio de euros. Dichos fondos se han distribuido en dos líneas de actuación diferenciadas según el tipo de entidad: la partida más cuantiosa, de 1.162.000 euros, se asignó a clubes y sociedades anónimas deportivas, mientras que las federaciones dispusieron de un montante de 278.000 euros.

Aneiros recordó que desde 2019 el gobierno gallego ha destinado un total de 12 millones de euros a estas ayudas.