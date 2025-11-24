Fene limpia el molino del Parque Lineal ante la llegada de las lluvias

Responsables municipales junto al cauce fluvial Concello

Con la llegada de la temporada de lluvias, el Concello de Fene ha intensificado en las últimas semanas los trabajos destinados al mantenimiento de los cauces fluviales. El gobierno dirigido por Sandra Permuy ha desplegado las brigadas de Medio Ambiente con el objetivo de despejar los ríos de ramas, vegetación y sedimentos, una medida preventiva que busca garantizar la capacidad de drenaje y evitar los desbordamientos que suelen amenazar a distintas zonas de la localidad.

Desde el Consistorio explican que la primeras intervenciones se han focalizado en el tramo urbano del río Cádavo, concretamente en el sector que conecta las inmediaciones de la casa consistorial con Perlío. En esta zona, los trabajos ya han finalizado tras lograr recuperar la funcionalidad del canal, eliminando las obstrucciones que podrían comprometer la seguridad ante un aumento del caudal.

De forma paralela, se ha llevado a cabo una actuación específica en el Parque Lineal, donde se ha procedido al vaciado de lodos y la limpieza del cubo del molino. Esta maniobra no solo busca mejorar la hidráulica del canal a su paso por el parque, sino que también tiene como objetivo la preservación de este valioso elemento del patrimonio etnográfico local.

Áreas sensibles

Una vez completada esta primera fase, el dispositivo de limpieza se ha trasladado a otras áreas sensibles de la localidad. Actualmente, los esfuerzos se concentran en el río Baa, en el entorno de la calle Patria Galega en Barallobre, así como en el canal próximo a la calle Unión, en Maniños. El plan municipal recoge, asimismo, continuar estas labores en la parroquia de Limodre, donde los técnicos han detectado tramos con una acumulación relevante de restos vegetales que requieren de intervención inmediata.

Estado actual del Cádavo tras la actuación municipal Concello

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, hace hincapié en la importancia de una buena planificación frente a la meteorología adversa, afirmando que “este tipo de traballos son fundamentais para anticiparnos ás choivas máis intensas e para garantir a seguridade da veciñanza”. Para la regidora, la estrategia pasa por “previr”, incidiendo en que “é a mellor ferramenta, e por iso estamos a actuar de forma sistemática en todos os puntos onde existe risco de inundación”.

Mientras, la concejala responsable del área de Medio Ambiente, Cristina García, subrayó que “a limpeza dos ríos non só reduce o perigo de inundacións, senón que contribúe á saúde ambiental dos nosos ecosistemas”. En este sentido, García aseguró que el operativo se rige por pautas respetuosas con el entorno natural, explicando que “todas estas actuacións responden a criterios técnicos e ambientais, e leváronse a cabo con especial coidado para minimizar o impacto e garantir unha mellora real do estado dos cursos fluviais”.