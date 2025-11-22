Mi cuenta

Fene

Revientan el escaparate de un bar de Fene para llevarse el botín de la caja registradora y la tragaperras

Dos individuos asaltaron durante la madrugada del sábado el local Tívoli, en la parroquia de Perlío

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
22/11/2025 13:09
La cristalera del negocio ya está arreglada
La cristalera del negocio ya está arreglada
E.M.

Pasadas brevemente las 03.30 de la madrugada de este sábado, dos individuos entraban, armados con un garrote, al bar Tívoli, en la avenida Marqués de Figueroa de Fene. En apenas unos minutos, se hacían con el efectivo de la tragaperras y con el cajón de la caja registradora "en el que solo había unas monedas, porque no dejamos efectivo aquí", explica el gerente del negocio. 

Tanto trabajadores como el responsable de la empresa no se dieron cuenta del atraco hasta que llegaron a sus respectivos puestos de trabajo, cerca de las 8.30 horas de esta mañana de sábado y, después de hablar con los negocios colindantes y con los vecinos no pudieron sacar nada en claro. "Nadie vio nada, es verdad que alguno escuchó ruido, pero estaban durmiendo", y, al parecer, no llegó a ser tanto estruendo como para despertar a nadie. 

Una vez en el local, el equipo se puso en contacto con los cuerpos de seguridad, que acudieron a la zona de inmediato. Por el momento, se desconoce la identidad de las dos personas que cometieron el asalto. 

En torno a las 13.00 horas, el bar se encontraba a pleno funcionamiento, "porque llamamos para cambiar el cristal lo antes posible. Tenemos que seguir trabajando", explica el dueño. El escaparate ya estaba como nuevo y la clientela disfrutaba del aperitivo de mediodía.

