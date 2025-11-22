Mi cuenta

Galardón

La rondalla Estrelecer ambienta en Fene la entrega del Premio Nacional Xosemaría Pérez Parallé

Paula Currás recibe el galardón en esta XXXVIII edición por su obra "Vestiario"

Redacción
22/11/2025 13:59
La rondalla Estrelecer del CMI Unidade de Fene
La rondalla Estrelecer del CMI Unidade de Fene
Cedida

El Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene, que organiza el Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé, convoca en su sede este mismo sábado 22, a las 20.30 horas, la entrega de este galardón, que en esta XXXVIII edición se lo lleva Paula Currás por su obra “Vestiario”.

La rondalla Estrelecer, una agrupación fundada precisamente en el seno del CMI Unidade de Fene, será la encargada de poner banda sonora a este encuentro.

A autora de “Vestiario” publicará o exemplar na colección de poesía Espiral Maior grazas á obtención deste recoñecemento

Dentro do “Vestiario” de Paula Currás Prada, o non-humano “fala” de nós

