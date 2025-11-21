Ocho veces sin carné: la Guardia Civil intercepta a un conductor reincidente en Fene

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 G.C.

Ocho veces al volante sin carné. Ese es el motivo por el que la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un conductor multirreincidente en el municipio de Fene. Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de noviembre, cuando el Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo (UDR) del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectó en la carretera VG-1.2 a un turismo cuyo conductor carecía del permiso de conducir por pérdida de vigencia.

Desde la Benemérita explican en un comunicado que el varón, de 44 años, no había recuperado el permiso tras la resolución emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña. El hecho de ejercer la conducción en esta situación, recuerda el Instituto Armado, supone la comisión de un delito contra la seguridad vial.

Las diligencias correspondientes ya han sido tramitadas y remitidas al Juzgado de Instrucción de Ferrol. Además del delito penal, se formuló una denuncia administrativa contra el conductor por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en situación irregular.

Ante la extrema reincidencia detectada, la Guardia Civil lanza un mensaje firme: "Ocho veces es demasiado: cada infracción pone vidas en peligro". La Benemérita remarca, asimismo, que "conducir sin permiso no es una imprudencia, es una amenaza para todos".