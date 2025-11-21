Mi cuenta

Monólogo

“Novembro, mes do humor” dá paso a un espectáculo de imitación e interacción co público de Roi da Costa, en Fene

O monólogo que exporá este mesmo venres na Casa da Cultura “A miña vida sendo outro”

Redacción
21/11/2025 12:44
Roi da Costa vén a Fene dentro do programa "Novembro, mes do humor"
Roi da Costa vén a Fene dentro do programa "Novembro, mes do humor"
A Casa da Cultura de Fene recibirá este mesmo venres 21, ás 20.00 horas, ao actor, cómico e imitador Roi da Costa, que presentará “A miña vida sendo outro”.

Neste monólogo que se inclúe no programa “Novembro, mes do humor” subirán ao escenario diferentes personalidades, que porán sobre a mesa preguntas para debater co público. A entrada é de balde, cunha invitación que se poderá recoller ás 19.00 na conserxaría.

