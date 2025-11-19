Fene culmina cos traballos en Buios e avanza cos da senda peonil do Regueiro
No caso desta última, permitirá continuar o paseo marítimo de San Valentín ata Neda
O Concello de Fene recepcionou xa as obras de mellora da rede de pluviais e do pavimento en Buios. Os traballos incluíron a renovación integral da capa de rodaxe, a ampliación da sección de paso en varios puntos e tamén a instalación de novos sumidoiros. A alcaldesa, Sandra Permuy, comprobou en compañía dos edís de Obras, Mª Carmen Martínez, e Urbanismo, Manuel Polo, o resultado da intervención, que calificou de “duradeira”.
Neste sentido, asegurou que “resolve unha demanda histórica da veciñanza”, xa que as intensas chuvias “provocaban apozamentos e o deterioro do firme, e agora damos unha resposta que mellora a seguridade, a accesibilidade e o confort das persoas que circulan pola zona”, engadiu a rexedora fenesa.
Paso decisivo
Do mesmo xeito, os responsables municipais supervisaron tamén o avance dos traballos da senda peonil na rúa Camiño do Regueiro. Desde o goberno lembran que o obxectivo principal dos mesmos é uniformar o aliñamento da vía coa construción dun itinerario na marxe esquerda, ademais de executar as novas canalizacións de augas pluviais, resolvendo ao mesmo tempo os puntos de drenaxe máis problemáticos.
Con esta actuación, o Concello dá un “paso decisivo” para completar a continuidade do paseo marítimo de San Valentín até o límite co municipio de Neda, “creando un itinerario peonil seguro, accesible e integrado no espazo urbano”, remarcan desde o executivo fenés.