Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Premio Nacional de Poesía

Dentro do “Vestiario” de Paula Currás Prada, o non-humano “fala” de nós

O XXXVIII Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé é para esta profesora universitaria e investigadora, que recibirá o galardón o próximo sábado 22 no CMI Unidade de Fene

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
17/11/2025 22:25
A autora de “Vestiario” publicará o exemplar na colección de poesía Espiral Maior grazas á obtención deste recoñecemento
A autora de “Vestiario” publicará o exemplar na colección de poesía Espiral Maior grazas á obtención deste recoñecemento
Cedida

Animais e obxectos, como pode ser a roupa, conviven nunha dimensión non-humana que Paula Currás Prada utiliza de ponte para expor temáticas propias do plano das persoas, como as guerras, a crise da vivenda ou a violencia. Esta é unha das claves de “Vestiario”, a obra gañadora do XXXVIII Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé, que a autora de Cambre recibirá o próximo sábado 22, nun acto que terá lugar no local do CMI Unidade de Fene.

O galardón do coñecido como O Segrel do Penedo consistirá non só nos 3.000 euros en metálico, senón tamén na edición do texto na colección de poesía Espiral Maior, que constituirá o primeiro poemario de Paula Currás Prada no mercado. Despois de presentarse a distintas convocatorias con outras propostas, “Vestiario”, unha obra na que levaba traballando dous ou tres anos, foi a elixida por “un dos premios de referencia, sobre todo para a xente que estamos comezando, porque só te podes presentar se non tes ningún libro individual de poesía publicado”, lembra a autora, que adoita inspirarse nos seus estudos para a creación.

O que escribo sempre vai da man do que investigo, e nese momento eu traballaba a presenza dos obxectos, en concreto, na poesía norteamericana”, relata Paula Currás Prada. De feito, dentro dos versos interésase polas “presenzas non-humanas en xeral” e, aínda que podería ter escollido calquera outra clase, desta volta foron os universos da moda e o animal.

Así, xa no título se advirte que a intención é xogar con estes dous últimos termos nas súas versións de conxunto: o “bestiario” e o “vestiario”, motivo polo que o libro se separa na metade, dedicando unha parte a cada un destes recursos. “A través desas entidades non humanas seremos capaces de acceder a asuntos puramente humanos”, conclúe a galardoada.

Perfil

Paula Currás Prada leva escribindo versos practicamente dende que puido: con seis anos xa lembra ter feito “a primeira cousa que se pode definir como un poema” e a partir dese momento non parou de crear, aínda que si descansou de presentarse aos concursos nalgunha etapa, durante a carreira, unha práctica que acaba de volver retomar. Entre os seus últimos triunfos destaca a segunda posición no Díaz Jácome 2024, de Mondoñedo, con “Diseccionar a tinta”, e o XXXI Premio Literario Xoán Díaz 2025, de Cambre, con “Museo de historia artificial”.

Esta filóloga inglesa, titulada cun dobre grao pola Universidade da Coruña e a University of South Wales, que agora imparte clases desta lingua e literatura estranxeira na UDC, escribe tanto neste como no seu idioma. Non obstante, nos últimos tempos colleu predilección polo que é requisito imprescindible neste Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé: “Gústame máis centrarme no galego; tamén considero que é máis coherente para min, como galega, intentar estar no panorama noso e non tanto no de lingua inglesa”, valora a creadora.

Tal como demostra o caso de Currás Prada, o profesorado inflúe enormemente nos gustos, e o que lle tocou a ela levouna polo camiño do doutoramento en Poesía norteamericana, unha vez namorada deste mundo a través de poetas confesionais como Sylvia Plath e Anne Sexton para despois pasar á literatura experimental. De feito, a temática da súa tese é unha das principais disciplinas nas que investiga a día de hoxe, focalizando na feminista.

Certame

A directiva do CMI Unidade de Fene constituíu este premio en 1987 na honra do Segrel do Penedo, o nome co que se coñecía ao activista cultural e poeta popular Pérez Parallé, nacido en Canido e finado en Barallobre. Así pois, neste concello lémbraselle non só co galardón, senón tamén coa denominación da biblioteca municipal e cun dos bancos dedicados a grandes persoeiros galegos no monumento ao Camiñante Descoñecido, inaugurado no 1934 por Otero Pedrayo.

Nesta XXXVIII edición, o xurado que seleccionou a Paula Currás Prada estivo integrado, en primeiro lugar, por Xosé Carlos Carracedo, gañador deste galardón no 2023. Ao ano seguinte gañou o premio Exeria, que lle posibilitou unha bolsa para desenvolver un proxecto literario na Toscana italiana. Nos seus títulos figuran “Somos de Arxerís”, “Diario dun confinamento” e “Utensilios de cociña e algúns obxectos caleidoscópicos”.

Xosé Carlos Carracedo se alza con el Premio Xosemaría Pérez Parallé

Más información

Lucía Aldao, a poeta e escritora coruñesa que firma “Todo isto antes era noite”, editado por Apiario, foi outra das responsables da deliberación. En paralelo, destaca como narradora oral e performer, así como a traxectoria como cantante e compositora, que neste momento se centra no proxecto persoal Pava.

Rematando cos tres membros do equipo, o xurado contou coa poeta e creadora artística viguesa Silvia Penas. Cun forte interese na poesía escénica e outras especialidades efémeras, publicou obras como “As uñas crecen”, “Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores” ou “Retratos de vodas, partos e funerais”, despois de ter editado en coautoría con Elvira Ribeiro “Biografía da multitude”.

Te puede interesar

El ideal gallego

El Trofeo Cidade de Narón se queda en manos de la entidad anfitriona
Redacción
Reunión de la mesa de trabajo de Cofer con otros agentes

El informe de Cofer sobre movilidad incide en la falta de competitividad de la conexión ferroviaria
Redacción
Retenciones en la calle Irmandiños

Atascos puntuales por las obras en Irmandiños
Redacción
Escobar y Peña, escuchando al colegiado del encuentro ante el Zamora

El Racing de Ferrol, sin “jogo bonito”, pero con gol
Redacción