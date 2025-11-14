IEN reivindica “mejores infraestructuras” y la supresión de los peajes de la autopista

Imagen de la asamblea de la organización patronal Cedida

El presidente de IEN por Europa, Manuel Pérez, reivindicó “mejores infraestructuras para Ferrolterra, concretamente ferroviarias, tanto de mercancías como de pasajeros”, en el transcurso de la asamblea general ordinaria de la patronal que se celebró ayer en su sede, en Fene. También reclamó, como viene haciendo en los últimos años, la supresión de los peajes de la autopista.

La jornada se prolongó más de lo habitual, pues antes de la asamblea en sí se desarrolló una sesión formativa sobre el programa Verifactu –Hacienda lo pondrá en marcha a partir de enero– dirigida a sus socios y, después, tuvo lugar la presentación del libro “La bendición de las estrellas”, de Ramón Lou­reiro, un acto que contó con la presencia del obispo, Fernando García Cadiñanos.

En la asamblea, los miembros de IEN por Europa validaron la gestión de Pérez y aprobaron las cuentas para el año que viene. Además, la entidad prevé destinar el 0,7% del presupuesto a Cáritas Fene.

Manuel Pérez no quiso dejar pasar la ocasión de agradecer a los presentes la entrega de la insignia de oro de la asociación, que recibió por sorpresa en abril de manos de Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña.