Operativo contra el furtivismo en la ría de Ferrol: casi 19 kilos de almeja, la mayor parte de talla inferior a la legal

Imagen de archivo de almeja de la ría Emilio Cortizas

La Cofradía de Pescadores de Barallobre informa de que la Guardia Civil se ha incautado de 18,7 kilos de almeja extraídos de manera ilegal de las playas en las que trabajan los mariscadores a pie del pósito.

Los agentes del cuartel de Fene lograron recuperar el marisco, "del cual el 80% era de talla inferior a la mínima exigida por la normativa vigente".

Desde la cofradía fenesa agradecen la implicación de todos los que tomaron parte en el operativo (entidades y cuerpos de seguridad), remarcando que este tipo de actuaciones son "esenciales en un momento especialmente delicado para el sector, ya que, además de la situación económica y medioambiental que atraviesan los bancos marisqueros, el furtivismo en la ría está en aumento", lamentan.

El pósito hace hincapié, asimismo, en el trabajo realizado durante años por parte de los mariscadores y mariscadoras para cuidar los recursos, con movimientos de sustrato, limpiezas, rareos, traslados o siembras.

Salud Pública

La Cofradía de Pescadores de Barallobre remarca, asimismo, que el consumo de moluscos procedentes de la actividad furtiva supone un grave peligro de salud pública. En este sentido, señalan la "ausencia total de trazabilidad, del estado de las clasificaciones microbiológicas o de toxinas de la ría y de procesos de depuración".

Por ello, desde el pósito fenés hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración, con el objetivo de "proteger el marisqueo legal y sostenible, pilar económico y cultural de nuestra ría".