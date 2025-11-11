AFAL pone en marcha en Fene un curso de atención especializada en Alzhéimer

Actividad con mayores en AFAL Cedida

El Concello de Fene y la asociación AFAL Ferrolterra organizan en la Casa da Cultura de este municipio entre el 18 y el 20 de noviembre, de 16.00 a 18.00 horas, un curso de “Atención especializa en Alzhéimer e otras demencias”, que está dirigido a familias y cuidadores de personas afectadas por deterioro cognitivo y dependientes en general.

La participación en esta formación es gratuita aunque se requiere inscripción previa en el departamento municipal de Servizos Sociais de Fene, bien a través del correo electrónico servizos.sociais@fene.gal o en los teléfonos 981 342 607 y 981 492 706. La inscripción puede realizarse hasta el próximo lunes 17 y la actividad es resultado de la colaboración de la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol con AFAL, contando con el apoyo del Concello de Fene.

En la primera sesión se abordará la sintomatología y señales que pueden anticipar un deterioro cognitivo, se describirán las demencias y se centrarán en las distintas fases de alzheimer y en las alteraciones del comportamiento, además de repasar las terapias no farmacológicas. La segunda fase será práctica, con técnicas de movimiento o posturas para los encamados.