Fene incorporará este mes un educador social con la ayuda de la Consellería de Emprego

El Concello de Fene ha anunciado que contratará este mes un educador social –subvencionado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración– dentro del Programa de Garantía Xuvenil. El objetivo de esta incorporación, de nueve meses, es proporcionar una experiencia y práctica profesional que facilite la inserción de dicha persona.

Las bases del proceso se publicarán en la página web del Ayuntamiento y será el Servizo Público de Emprego el encargado de realizar la preselección de los candidatos. Aquellos que deseen conocer más información sobre esta contratación pueden dirigirse al área de Formación e Emprego “Pancho Allegue”, ubicada en la casa consistorial. También llamar al 981 492 767 o enviar un correo a orientacion.laboral@fene.gal.