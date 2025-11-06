Mi cuenta

El Festival de Podcast de Galicia se celebrará en O Pote de Maniños

Las inscripciones para el evento, en el que participará Nacho Gallego, Xurxo Souto y 25 productores, se abren este viernes 7

Redacción
06/11/2025 13:19
Micrófono en una imagen de recurso
Micrófono en una imagen de recurso
Pixabay

Los próximos 21 y 22 de noviembre, la asociación O Pote de Maniños acogerá la celebración del Festival de Podcast de Galicia.

Participarán Nacho Gallego, integrante de la lista Forbes de los 50 mejores en podcast 2024 o Xurxo Souto, impulsor de Os Diplomáticos de Monte Alto, además de 25 productores de podcast, como Exército Mekemeke, Recuncho Gamer, Onda Piruchela, Vellas novas, Orgullo Galego, etc.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo desde este viernes 7 en la web festivaldepodcast.gal.

