Oswaldo Digón, primer monologuista del Mes do Humor en Fene

Oswaldo Digón en una actuación anterior en la Casa da Cultura de Fene Daniel Alexandre

“Novembro, Mes do Humor” vuelve a proponer cuatro espectáculos de la mano de algunos de los cómicos mejor valorados del país, como es el que estrena el cartel el viernes 7, a las 20.00 en la Casa da Cultura de Fene, Oswaldo Digón. Esta actuación se hace coincidir, un año más, con la entrega de los premios Curuxa, cuyos ganadores serán recibidos por una representación de la corporación municipal una hora antes, para inaugurar la exposición de los trabajos, que se exhibirán hasta final de mes.

Los dibujantes David Vela, Pablo Prado, Andrés Chinchilla y David García Vivancos recibirán los diplomas de los distintos premios, que se complementan con la gratificación económica de 2.000, 1.000, 500 y 1.500 euros, respectivamente, en función de las categorías.

El jurado de este año estuvo integrado por David Pintor (Pinto&Chinto), y por los vencedores del Curuxa y Curuxa Nova 2024, Adrián Dopico y Lucas Sixto Carballeira, así como por la alcaldesa, Sandra Permuy, el concejal Justo Ardá y la responsable del Museo do Humor, Almudena Marcos.

Después del espectáculo “In-certo”, los monólogos continuarán los viernes, a las 20.00 horas, con Patty Diphusa, Roi da Costa e Isabel Risco.