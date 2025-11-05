Mi cuenta

Fene

Mariscos de Barallobre deslumbra en el Gastronomic Forum de Barcelona

Fueron uno de los integrantes de "A paisaxe que sabe", de Diputación

Redacción
05/11/2025 19:19
Un momento del certamen
Un momento del certamen
CEDIDA

El Gastronomic Forum Barcelona finalizó ayer dejando, sin duda, muy buen sabor de boca para los integrantes de “A paisaxe que sabe”, una campaña de la Diputación en la que la comarca estaba representada por Mariscos de Barallobre.

El vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira celebraba el éxito de las propuestas trasladadas a la ciudada condal, asegurando estar muy satisfecho “primeiro, coa acollida que tivo toda a nosa programación durante estes tres días. Un cartel moi completo, con moitos eventos, con exposición de produto, evidentemente, pero tamén con moita cata, con moita degustación, con moita cociña en vivo. O noso espazo estaba absolutamente completo durante as tres xornadas; había xente mesmo nos corredores intentando seguir as nosas propostas”.

Asimismo, Regueira puso en valor el trabajo de productores y restauradores, asegurando que desde Diputación “vemos como dentro do sistema produtivo que nos acompaña hai moita xente nova; profesionais que, ademais, están traballando no medio rural e volven a el con ilusión de producir coa mesma calidade que se produciron alimentos durante toda a vida en Galiza”.

