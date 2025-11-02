La “Burguer Manía” desata pasiones en Fene con más de veinte hamburguesas distintas

Hay dos decenas de propuestas diferentes Pixabay

La hamburguesa ha evolucionado hasta convertirse en los últimos tiempos en mucho más que un referente de la comida rápida. Cada vez son más los chefs que la incluyen de algún modo en sus cartas o realizan jornadas dedicadas a este plato de carne, pan y diferentes aderezos y complementos, que pueden llegar a marcar la diferencia, eso sí, siempre con carne de primerísima calidad.

En el municipio fenés ya disfrutan desde este jueves de las suculentas preparaciones del macroevento gastronómico itinerante “Burguer Manía”, tras su paso por Ferrol y otras localidades del territorio gallego. Diversos food trucks procedentes de restaurantes de toda España competirán en Fene (pista polideportiva del Círculo de Perlío) presentando más de 20 variedades de hamburguesas, en un campeonato único donde el público es el protagonista.

Los asistentes ya han podido degustar y votar desde la tarde noche del jueves sus creaciones favoritas. Las propuestas más votadas por los clientes pasarán a la gran final, que tendrá lugar “en un evento especial y lleno de sorpresas”, como indican desde la organización.

Entre las opciones gastronómicas hay alternativas para personas celíacas y también se ofrece un menú infantil, para que los más pequeños puedan disfrutar de la experiencia a su manera. Asimismo, quienes no puedan prescindir del postre tendrán a su disposición un food truck especializado en tartas de queso, ofreciendo gran variedad de opciones.

El espacio abre por la tarde entre semana y el fin de semana de 13 a 16 y de 19 a 24 horas (este domingo, último día, hasta las 23.00 horas).