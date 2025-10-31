La cofradía de Barallobre, con la Diputación en Barcelona

Jorge López, patrón mayor, con Martina Aneiros, delegada de la Xunta, en febrero Jorge Meis

La Diputación participará del lunes 3 al miércoles 5 en el Fórum Gastronòmic de Barcelona, una de las citas más importantes del sector en la que, entre otras muchas empresas y entidades, estará presente la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre.

El evento reúne durante las tres jornadas a profesionales de la restauración, productores y divulgadores gastronómicos, que podrán conocer de cerca la oferta coruñesa agrupada bajo el eslogan “A paisaxe que sabe”.

Así, el lunes habrá una degustación de Cafés Aruba y Galletas de Nata da Coruña, presentación de los productos de la Conserveira de Ribeira, conferencia del sumiller Alejandro Paadín sobre los vinos de la IGP Betanzos y elaboraciones de la cocinera Iria Espinosa –Árbore da Veira–. El vermú de Bodegas Lodeiros, las demostraciones con mariscos de Barallobre de la cocinera Nair González y la degustación de productos de Porco Celta de Cien por Cel completarán el programa de la primera jornada.

La participación del pósito fenés incluye, el miércoles al cierre, una nueva demostración con mariscos que se harán maridar con los vermús de Bodegas Lodeiros para cerrar la presencia de la Diputación y las doce empresas de la provincia que se sumaron.