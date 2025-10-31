Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

La cofradía de Barallobre, con la Diputación en Barcelona

“A paisaxe que sabe” es el eslogan de la propuesta provincial

Redacción
31/10/2025 22:05
Jorge López, patrón mayor, con Martina Aneiros, delegada de la Xunta, en febrero
Jorge López, patrón mayor, con Martina Aneiros, delegada de la Xunta, en febrero
Jorge Meis

La Diputación participará del lunes 3 al miércoles 5 en el Fórum Gastronòmic de Barcelona, una de las citas más importantes del sector en la que, entre otras muchas empresas y entidades, estará presente la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre.

El evento reúne durante las tres jornadas a profesionales de la restauración, productores y divulgadores gastronómicos, que podrán conocer de cerca la oferta coruñesa agrupada bajo el eslogan “A paisaxe que sabe”.

Así, el lunes habrá una degustación de Cafés Aruba y Galletas de Nata da Coruña, presentación de los productos de la Conserveira de Ribeira, conferencia del sumiller Alejandro Paadín sobre los vinos de la IGP Betanzos y elaboraciones de la cocinera Iria Espinosa –Árbore da Veira–. El vermú de Bodegas Lodeiros, las demostraciones con mariscos de Barallobre de la cocinera Nair González y la degustación de productos de Porco Celta de Cien por Cel completarán el programa de la primera jornada.

La participación del pósito fenés incluye, el miércoles al cierre, una nueva demostración con mariscos que se harán maridar con los vermús de Bodegas Lodeiros para cerrar la presencia de la Diputación y las doce empresas de la provincia que se sumaron.

Te puede interesar

Desde el Concello se incidió en la situación de deterioro que presentan las plataformas

Cedeira mejorará por 82.500 euros y la ayuda de Agader cuatro caminos de Cervo y Piñeiro
Redacción
Tala eucaliptos Fragas do Eume Monfero

La Xunta avanza en la deseucaliptización de las Fragas do Eume con actuaciones en una finca de 20 hectáreas
Redacción
Fragmentos de la acera rotos en la calle Muñoz Torrero

La Asociación de Vecinos de Esteiro denuncia la falta de conservación del barrio
J Guzmán
El cenobio cumple este año medio siglo de catalogación como monumento histórico-artístico

La Diputación invierte 343.000 euros en musealizar Caaveiro
Redacción