Fene empieza la agenda de despedida del Ano Castelao: Isabel Risco y Fran Rei, a escena

El mural con motivo del Ano Castelao en Fene se plasmó a raíz del llamamiento a los Concellos realizado por Vía Galega Cedida

El mural que se exhibe desde hace días, próximo a la escalera de acceso principal a la Casa da Cultura de Fene, que firma la plataforma social Vía Galega, es el preludio del programa municipal para despedir el Ano Castelao. Aparte de esta iniciativa, el Concello propone dos representaciones teatrales sobre el político e intelectual de Rianxo: la primera tendrá lugar este viernes 31, a las 20.00 horas, por parte de Artefeito Producións.

Esta compañía representará la pieza “Retrincos de Castelao”, un espectáculo dirigido por Diego Rey e interpretado por Isabel Risco y Fran Rei, que se dirige a un público mayor de 12 años de edad. Estos dos actores realizarán sobre el escenario un “divertido percorrido polo traballo e traxectoria vital de Castelao, recreando a súa enxeñosa e fascinante forma de ver a Galiza do seu tempo, un mosaico dunha sociedade e cultura galega atemporal, que nos antecede e nos outorga raíces”.

Además, el 12 de diciembre será el turno de la compañía Fantoches Baj, que llevará, enmarcado en el Ciclo de Nadal, al salón de actos de la Casa da Cultura “Castelao, un corazón á intemperie”, una producción que, precisamente, fue elaborada para conmemorar los 75 de la muerte del rianxeiro.