Fene

Fene concede este año 105.800 euros en ayudas a entidades sin fines de lucro

El gobierno local concedió estas subvenciones a las 30 entidades que concurrieron en la convocatoria

Redacción
28/10/2025 21:20
Entorno de la casa consistorial
Entorno de la casa consistorial
Jorge Meis

Fene aprobó recientemente la concesión de las subvenciones a entidades sin fines de lucro –concurrencia competitiva– para el presente ejercicio. El importe de estas ayudas asciende a 105.800 euros.

En concreto, conforme a los baremos establecidos en las bases, el Ayuntamiento aportará 6.000 euros entre las cinco Anpas del municipio. Otros 44.800 euros irán a parar a un total de 12 asociaciones culturales y vecinales, mientras que los 55.000 restantes se destinarán a entidades deportivas.

Las beneficiarias tienen de plazo hasta el próximo 21 de noviembre para aportar la documentación justificativa del cumplimiento del objetivo de la subvención –a través de la Sede Electrónica–.

