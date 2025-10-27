La cofradía de Barallobre promociona el marisco de la ría en la feria Gastrónoma

El patrón mayor del pósito fenés, en la depuradora de la lonja el pasado verano D. Alexandre

La cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, con su patrón mayor al frente, Jorge López, participa desde ayer y hasta mañana martes en la feria Gastrónoma de Valencia. El pósito fenés forma parte de la expedición enviada por la Xunta para promocionar el marisco y el pescado de Galicia.

Gastrónoma reúne durante tres jornadas a productores, cocineros, restaurantes y medios de comunicación especializados, que podrán acercarse a los recursos que la cofradía ha decidido llevar: vieira, carneiro y navaja, tres de las especies más trabajadas en los últimos meses por los socios de la cofradía. Además, el personal de la agrupación de mariscadores también explicará las acciones que se están desarrollando actualmente para “mejorar la trazabilidad, la conservación y la presentación de los productos”, informa el pósito. “La participación en ferias nacionales de prestigio como Gastrónoma nos permite dar a conocer el trabajo de nuestras mariscadores y mariscadoras, poner en valor la calidad de nuestros productos y buscar nuevas vías de comercialización que mejoren los precios y la economía del sector”, explica Jorge López.

La presencia del pósito en la feria está apoyada por el GALP Golfo Ártabro Norte, financiado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura y la Consellería do Mar.