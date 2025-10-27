Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

“Brazaletes”, sobre el rechazo de futbolistas al franquismo, llega el día 4 al IES de Fene

Se trata de una iniciativa de la Diputación para ocho centros educativos de la provincia

Redacción
27/10/2025 19:53
Un instante de la presentación de la iniciativa
Un instante de la presentación de la iniciativa
Diputación

La Diputación llevará a ocho centros educativos, entre ellos el IES de Fene, la obra “Brazaletes”, un monólogo escrito por Javier Castiñeira, bajo la dirección de Santiago Cortegoso, que aborda “una historia que non aparece nos libros de texto: el gesto de repulsa al franquismo que mostraron dos futbolistas, saltando al campo con brazaletes negros en memoria de los fusilados.

Te puede interesar

Puentes, en el podio de la cita compostelana

El sorprendente y amargo adelantamiento a Iván Puentes que lo privó de ganar en Santiago
Redacción
Campamento de Freixeiro, próximo a centros educativos | Daniel Alexandre

El PSOE de Narón urge la celebración de la Xunta Local de Seguridade
Redacción
Prado, con su trofeo, con el presidente del club ferrolano

Los maestros Inés Prado y Diego Guerra, estrellas en el Torneo Sub 2400
Redacción
Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche

La feria de Moeche se queda sin ganado debido a la alerta por la dermatosis nodular
Verónica Vázquez