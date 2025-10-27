“Brazaletes”, sobre el rechazo de futbolistas al franquismo, llega el día 4 al IES de Fene

Un instante de la presentación de la iniciativa Diputación

La Diputación llevará a ocho centros educativos, entre ellos el IES de Fene, la obra “Brazaletes”, un monólogo escrito por Javier Castiñeira, bajo la dirección de Santiago Cortegoso, que aborda “una historia que non aparece nos libros de texto: el gesto de repulsa al franquismo que mostraron dos futbolistas, saltando al campo con brazaletes negros en memoria de los fusilados.