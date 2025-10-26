Un centenar de personas acuden en O Pote de Maniños al acto de cierre del proyecto “Fene 1941”

Encuentro intergeneracional con el que culminó "Fene 1941" Concello

“Fene 1941”, un proyecto de memoria histórica que gravita sobre el astillero Astano y la vida en la ría, puso este sábado el colofón con un acto en la sociedad O Pote de Maniños al que acudieron más de un centenar de personas entre participantes, representantes de entidades, público y miembros de la corporación municipal.

La alcaldesa, Sandra Permuy, destacó que la iniciativa supone “unha aperta simbólica entre xeracións, entre quen construíron o noso pasado e quen seguen escribindo o futuro de Fene”. Permuy quiso también agradecer el compromiso de las sociedades y personas que le dieron contenido compartiendo sus recuerdos. Además, apuntó que “o estaleiro non é só un lugar de traballo, senón un símbolo de identidade, de esforzo e de orgullo colectivo”.

O Concello recupera este mes a memoria viva do estaleiro co proxecto “Fene 1941” Más información

Una de las mujeres que participó en el acto fue Carla Chawla, la directora del astillero fenés, que puso en valor proyectos como este “capaces de pór en valor a historia común e o talento das persoas que fixeron posible o desenvolvemento industrial e social da comarca”.

Resumen y vídeo

El evento incluyó la proyección de un vídeo resumen de unos 15 minutos con imágenes los encuentros y actividades desarrolladas al abrigo de este proyecto. A partir de la semana que empieza mañana podrá también verse en el canal de YouTube que tiene el Concello de Fene, junto con otras 29 grabaciones –ocho grupales y veintiuna entrevistas individuales– que contienen el conjunto de testimonios recogidos desde el comienzo de la iniciativa.

El encuentro de en Maniños también sirvió para presentar la exposición y la publicación fotográfica de “Fene 1941”, que tuvo una buena acogida entre el público que asistió al acto. Todas las personas que acudieron al local de O Pote también recibieron un ejemplar como recuerdo de su interés e implicación en esta iniciativa.

Encuentro intergeneracional con el que culminó "Fene 1941" Concello

Ocho entidades vecinales y culturales se involucraron especialmente en el proyecto y con ellas se quiso tener un detalle, que consistió en una lámina conmemorativa cedida por el artista Xaquín Marín. Se trata de CMIU Fene, CPS San Valentín, AVV Sillobre, ACRD Agarimo –también de Sillobre–, AVV de Limodre, la entidad vecinal de Magalofes, la Liga de Amigos de Barallobre y la entidad anfitriona ayer sábado, la ACRD O Pote.

“Fene 1941” tuvo financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura a través de los GALP y de la Consellería do Mar.