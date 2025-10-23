La Xunta responde a Fene por la tasa de basura y apunta al Gobierno central como causante de la subida

Imagen de archivo de un vertido incontrolado junto a un contenedor de Fene EC

La Xunta ha respondido a las críticas que el Concello de Fene emitió al explicar a los vecinos el motivo de la subida del recibo de la basura. El Consistorio apuntaba que “estamos pagando as consecuencias dun modelo obsoleto, contaminante e insostible, que a Xunta non quixo cambiar” y señalaba que la factura que Sogama les pasó el pasado septiembre ascendió a 40.000 euros, “unha cifra insostible que obrigou a actualizar as taxas para non comprometer outros servizos públicos”.

Fene culpa al gobierno gallego de la subida del recibo del servicio de recogida de basura Más información

Sin embargo, el ejecutivo autonómico sostiene que la empresa pública ofreció a los Concellos la posibilidad de acogerse a un canon reducido, supeditado al cumplimiento de uno de los siguientes requisitos: reducir las entregas de bolsa negra en un 1% con respecto al año anterior o incrementar la aportación al reciclaje de los envases ligeros depositados en el contenedor amarillo en un 3% –o de la materia orgánica del colector marrón en un 3%.

La Xunta apunta que un total de 280 de los 295 municipios adscritos a Sogama –entre ellos el fenés– solicitaron unirse a esta cuota reducida –de 95 euros por tonelada– y que asume el 60% de la subida del canon –el 40% lo cubren los Concellos–. “Esta suba ten como responsable ao Goberno central, principalmente coa implantación do imposto ao vertido e á incineración a través da Lei 7/2022 (...) de residuos e solos contaminados para unha economía circular”.

Con respecto al caso de Fene, el gobierno gallego incide en que si redujese la producción de basura en origen e incrementase su reciclaje –un hecho que recomendaba el ejecutivo fenés en su comunicado–, “non só diminuiría as cantidades de lixo entregadas a Sogama a través da bolsa negra, circunstancia que lle permitiría aforrar cartos, senón que recibiría ingresos por parte das entidades recicladoras”.

Lejos de esta circunstancia, remarca la Xunta, las entregas de estos residuos por parte del ayuntamiento “foron incrementándose nos últimos anos: de 4.165 toneladas en 2022, o Concello subiu ata as 4.233 en 2024”, expone la administración autonómica, incidiendo además en que “a aportación deste ente local á reciclaxe da bolsa amarela é aínda moi baixa, víndose minorada no 2023-2024, de 281,44 toneladas ata as 274,68”.

El gobierno gallego añade, además, que “non consta que Fene teña implantado o contedor marrón”, obligatorio por ley desde diciembre de 2023, y lamenta su participación “case testimonial” al programa de compostaje de Sogama.