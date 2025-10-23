El voluntariado de Adega retira casi 800 kilos de basura de las playas, entre ellas dos de Fene

Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega Cedida

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) reunió el pasado fin de semana a unas 800 personas voluntarias para realizar limpiezas simultáneas en diversos arenales gallegos, entre ellos tres de Ferrolterra.

Así, el alumnado del CPI A Xunqueira se encargó de la playa de Regueiro y el del CEIP Os Casais de la de Maniños, ambas en Fene, mientras que finalmente la intervención en O Raso, Ares, a cargo de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, se canceló por el mal tiempo.

Con todo, entre en esta vigésimo cuarta edición de la cita lograron retirar casi 800 kilos de basura e implicar a centros educativos, asociaciones, escuelas de surf, colectivos y particulares de todo el territorio gallego. A todos les agradecen “enormemente la participación”, como también el respaldo económico de las administraciones locales de Ares, Fene, Cambados, Cangas, Nigrán, O Grove y Poio.

Trasladan desde Adega que entre todos los residuos que lograron retirar había mucha presencia de colillas, pero igualmente de bastoncillos de los oídos, toallitas húmedas y productos de higiene, además de restos de plásticos sin identificar, calzado, bañadores, colchones, ruedas o puertas, entre otros.

Con este tipo de iniciativas, recuerdan, lo que pretenden es “poñer o foco sobre a problemática do lixo nos nosos areais despois da tempada turística” y evitar que lleguen al mar.