Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El voluntariado de Adega retira casi 800 kilos de basura de las playas, entre ellas dos de Fene

Regueiro y Maniños fueron los arenales elegidos de la comarca

Redacción
23/10/2025 22:15
Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega
Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega
Cedida

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) reunió el pasado fin de semana a unas 800 personas voluntarias para realizar limpiezas simultáneas en diversos arenales gallegos, entre ellos tres de Ferrolterra. 

Así, el alumnado del CPI A Xunqueira se encargó de la playa de Regueiro y el del CEIP Os Casais de la de Maniños, ambas en Fene, mientras que finalmente la intervención en O Raso, Ares, a cargo de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, se canceló por el mal tiempo. 

Con todo, entre en esta vigésimo cuarta edición de la cita lograron retirar casi 800 kilos de basura e implicar a centros educativos, asociaciones, escuelas de surf, colectivos y particulares de todo el territorio gallego. A todos les agradecen “enormemente la participación”, como también el respaldo económico de las administraciones locales de Ares, Fene, Cambados, Cangas, Nigrán, O Grove y Poio. 

Trasladan desde Adega que entre todos los residuos que lograron retirar había mucha presencia de colillas, pero igualmente de bastoncillos de los oídos, toallitas húmedas y productos de higiene, además de restos de plásticos sin identificar, calzado, bañadores, colchones, ruedas o puertas, entre otros. 

Con este tipo de iniciativas, recuerdan, lo que pretenden es “poñer o foco sobre a problemática do lixo nos nosos areais despois da tempada turística” y evitar que lleguen al mar.

Te puede interesar

Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos
Redacción
Un momento de la presentación del evento

Esteiro, de nuevo casa de la Xuntanza Minibasquet
Redacción
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

Últimos detalles del desembarco del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una edición anterior del paseo por los jardines históricos

Últimas plazas para la ruta por los jardines históricos de Ferrol
Redacción