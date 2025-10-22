Fene culpa al gobierno gallego de la subida del recibo del servicio de recogida de basura

Depçosito de residuos ilegal junto a dos contenedores en Fene Cedida

El Concello de Fene emitió un comunicado para aclarar a los vecinos y vecinas los motivos de la subida en el recibo de la recogida de basura en el municipio. Este incremento, explicó la alcaldesa, Sandra Permuy, se debe “a decisións políticas e legais derivadas de cambios normativos europeos e estatais, e tamén ás consecuencias da falta de previsión da Xunta no tratamento dos residuos”.

En este sentido, apuntó que se trata de una consecuencia directa de la aplicación de la Directiva Europea 2018/851 y de la Ley estatal de residuos y suelos contaminados, que obliga a los Ayuntamientos a repercutir en la vecindad el coste real del servicio, penalizándose modelos basados en la incineración y los vertederos. “Estamos pagando as consecuencias dun modelo obsoleto, contaminante e insostible, que a Xunta non quixo cambiar. A verdadeira causa da suba do canon de Sogama é o burato financieiro que xera un sistema centralizado e ineficaz”, aseveró la regidora.

Desde el Consistorio inciden en que “só no me de setembro, a factura enviada por Sogama ao Concello ascende a 40.000 euros, unha cifra insostible que obrigou a actualizar as taxas para non comprometer outros servizos públicos”, expone el ejecutivo local, recordando que la mejor manera de frenar este tipo de subidas es “reducir a xeración do lixo e apostar pola reutilización e a compostaxe, especialmente no ámbito rural”.

El Ayuntamiento recuerda, además, que el Punto Limpo de Vilar do Colo permanece operativo de lunes a viernes (en horario de tarde) y también los sábados por la mañana y anunció que prevé iniciar próximamente un plan de sustitución paulatina de los contenedores, con el objetivo de mejorar el servicio de recogida y facilitar la separación de residuos en origen.

Permuy aprovechó, además, para explicar que el cobro por la depuración de aguas residuales parte de la aplicación de una ordenanza fiscal aprobada en 2014 y recuerda que el municipio comparte depuradora con Ares y Mugardos, que llevan años aplicando dicha tasa.