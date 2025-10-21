Concluye el taller de garantía juvenil Inicia VIII promovido por cinco Concellos del área

Un instante del acto de clausura del taller de garantía xuvenil Inicia VIII Emilio Cortizas

La casa consistorial fenesa acogió este martes la clausura del taller de garantía juvenil Inicia VIII, una propuesta promovida por los Concellos de Fene, Ares, Cabanas y Mugardos y que contó con una aportación autonómica de 448.967 euros.

En el acto tomaron parte los regidores Sandra Permuy, Fernando Couce y Julio Iglesias –no así el mugardés Juan Domingo de Deus–, así como la delegada terrtorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que destacó la “oportunidade aberta ao mercado laboral” que supone este taller de empleo.

En concreto, la formación –en la que tomaron parte nueve alumnos– se impartió en la modalidad de Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe y se completó con diferentes actuaciones de mejora de dotaciones públicas en diferentes localidades. Así, se instalaron tubos para conformar barandillas en Ares, se confeccionó una base modular para un escenario en el ayuntamiento de Cabanas e instalaron recintos para los contenedores de recogida de basura en Mugardos.

Aneiros incidió durante su intervención en la apuesta del gobierno gallego por la empleabilidad vinculada al territorio, como “fórmula de éxito para lograr unha maior inserción no mercado de traballo”, indicó