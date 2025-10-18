Limodre repasa la historia de su escuela indiana y de quienes aprendieron y se formaron en ella

Un momento del acto celebrado este sábado EC

La parroquia fenesa de Limodre vivió este sábado una jornada muy emotiva en el marco de los actos del centenario de la Sociedad Hijos de Limodre.

De este modo, tras la inauguración de una exposición sobre su historia, el viernes, en la jornada de este sábado los vecinos del lugar pudieron rememorar y repasar distintos momentos de la historia de esta emblemática escuela indiana, por medio del relato de diferentes generaciones que pasaron por las históricas instalaciones a través de un tráiler de un documental que se podrá ver en próximas fechas.

El edificio construido por la emigración local acogió el acto de presentación de esta muestra del documental “A escola da memoria”, una producción impulsada por la propia Asociación de Vecinos, que contó con la colaboración del Concello de Fene y que fue dirigida por Iago Varela y en la que se hizo resumen de la historia del espacio, un símbolo del espíritu asociativo, educativo y solidario que marcó la identidad de esta parroquia fenesa.

Se proyectó un trailer del documental sobre el evento EC

El documental recoge entrevistas, imágenes y fragmentos de la vida social y educativa de Limodre, “un traballo que foi posible grazas á implicación da directiva da AVV; Carlos López e Eulalia Salorio, encargados das tarefas de documentación e coordinación dos grupos participantes, así como ao esforzo colectivo de persoas que achegaron fotografías, recordos ou obxectos”, explican desde el Consistorio.

El inmueble, que acogió el acto EC

En el acto del centenario también se incluyó una charla coloquio a cargo de Montse Golias Pérez y Arantxa Fernández Crespo, bajo el título “As sociedades instrutivas indianas”, haciendo un repaso por el papel que jugaron estas asociaciones de emigrantes en la promoción de la cultura y la educación en Galicia en el primer tercio del siglo pasado.

Asimismo, la celebración de ayer se completó con un sentido homenaje a aquellas personas que hicieron posible la construcción de la escuela a través de sus donativos, la ayuda de quienes marcharon en busca de una mejor vida y no se olvidaron de los que dejaron atrás, en su tierra, contribuyendo a mejorar, en lo posible, la vida de esas comunidades de vecinos, amigos y familiares a los que recordaban pese a la distancia.

El próximas fechas se anunciará el día en el que se podrá ver, ya al completo, el documental, otro momento que se prevé será muy emotivo para las gentes de la zona que revivirán parte su propio pasado