Limodre celebra este sábado cien años de memoria, emigración y escuela

Las instalaciones que acogerán la celebración EC

Fene se viste de gala, puesto que la Sociedade Hijos de Limodre celebra su centenario con una jornada cargada de historia, donde priman los sueños y la generosidad de los migrados gallegos.

Así, y con un siglo a la espalda, hoy resonarán ecos indianos en la escuela de la parroquia desde las 12.00 horas, gracias a la inauguración de la exposición “Cen anos de escola”, una propuesta que va más allá de una simple efeméride: será un homenaje colectivo a la educación, a la memoria y al espíritu solidario que ha tenido su reflejo en los estudiantes del centro.

La entidad organizadora nació gracias a los feneses que, desde ultramar –en su gran mayoría desde territorio cubano–, quisieron poder ofrecer a sus hijos un futuro, sin que ellos tuviesen que surcar las aguas. De esta manera, el centro educativo llegó a Limodre, tintado por éxito, pero también por nostalgia y que, como explican los vecinos, “sempre foi máis que unha escola”. Los nervios ya están aflorando, porque esta fecha hace que se ponga en valor también a aquellos que ya no están. “Me acuerdo de mi abuela, que era de Redes y que estudió allí; también de mis padres o mis tías”, explican.

Retorno a las aulas

Esta vuelta a las aulas es más especial, si cabe, que la que se hace cada septiembre, puesto que es un homenaje. A las 18.00 horas se abrirán las puertas del edificio para la recepción, que precederá “As sociedades instructivas indianas”, un repaso a la contribución de más allá del mar.

Sin embargo, uno de los puntos más esperados y quizá más emotivos será el momento que se les dedicará a los “veciños doadores”, aquellos que, hace un siglo, consiguieron levantar la escuela. Esta iniciativa vendrá de la mano de los más pequeños de la parroquia, que leerán en voz alta los nombres y apellidos de los benefactores, representando, de esta forma, aquellos que un día, apostaron por la educación como motor de progreso.

A continuación tendrá lugar la proyección de “A Escola na Memoria”, una producción impulsada por el gobierno municipal fenés. La cinta recoge los testimonios de muchos y muchas de los que estuvieron sentados en los pupitres de Limodre. Se les entrevista por décadas, empezando por aquellos que rondan los 90 años. Esto permite, de alguna forma, no sólo reconstruir un pasado académico, sino también la trasformación social de una vecindad que no supo de fronteras gracias a una escuela, que permitía una unión más allá del mar.

Los entrevistados para la ocasión explican que se habla de todo. “Nos preguntaron como eran las profesiones o qué se comía en el comedor”, explican. La jornada terminará con un brindis en honor a los que mantienen vivo el legado, pero, sin duda, por todos los que lo hicieron posible. De esta manera, la conmemoración no solo celebra el pasado, sino que, de alguna forma, renueva el compromiso con el futuro.