Herida una persona mayor tras ser atropellada en Fene

El incidente se registró junto a la intersección con la calle da Fraga AEC

Un hombre de avanzada edad tuvo que ser trasladado hoy miércoles al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un atropello en el núcleo urbano del término municipal de Fene.

Según detallaron tanto la Policía Local como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró escasos minutos después del mediodía a la altura del número 29 de la avenida Marqués de Figueroa, junto a la intersección de la calle da Fraga. El incidente, como apuntaron las fuentes consultadas, se produjo cuando el herido se encontraba cruzando la vía por el paso de peatones. El conductor del vehículo, por causas que de momento se desconocen, no se dio cuenta de que el hombre estaba atravesando el vial, golpeándolo con su vehículo.

En este sentido, desde la Policía Local se señaló que fue un impacto a baja velocidad y que, por tanto, el atropellado en un principio no parecía herido de gravedad. Así, un particular que presenció el accidente alertó directamente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto una ambulancia medicalizada al tiempo que avisaba del mismo a la central autonómica.

Tras una asistencia inicial, el personal del Sergas trasladó al CHUF al accidentado.