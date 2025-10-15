Fene reivindica a las víctimas del franquismo con un “exercicio de xustiza e dignidade”
En la cita estuvo presente el portavoz del Gobierno provincial, Bernardo Fernández
La Casa da Cultura fensa acogió esta tarde de miércoles la presentación de “Memorial e Monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal”, una obra financiada por la Diputación que recupera la vida de 904 personas represaliadas por el franquismo.
En la cita estuvo presente el portavoz del Gobierno provincial, Bernardo Fernández, que aseguró que “este libro é, sobre todo, un exercicio de xustiza, de verdade e de dignidade”, afirmando que no se trata de una publicación cualquiera, sino “un testemuño colectivo e unha homenaxe”.
Asimismo, Fernández destacó la importancia de presentaciones como esta, en las que se hace “o contrario do que fixo a ditadura: para darlles voz, nome e presenza, e afirmar con claridade que a súa loita non foi en vano. Grazas a eles e a elas, hoxe vivimos nun país en paz, libre e plural”, aseveró.
También se puso encima de la mesa la importancia del pensamiento actual, advirtiendo que “vivimos tempos nos que a crispación e o discurso do odio volven gañar espazo. Hai quen se permite relativizar o valor da democracia. Por iso é tan importante dar visibilidade a proxectos como este, que nos lembran que a liberdade da que gozamos tivo un prezo moi alto e que esquecer é o primeiro paso para repetir os erros máis tráxicos”.