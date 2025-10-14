Las víctimas del franquismo en Ferrolterra, Eume y Ortegal, en especial recuerdo en Fene

Algunos ejemplares en el centro cívico de Canido, donde se presentó en el mes de julio Daniel Alexandre

El libro de Antonio Blanco Carballo “Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume y Ortegal” continúa presentándose por los distintos municipios de las tres comarcas. En esta ocasión, el miércoles 15 a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Casa da Cultura de Fene, el autor estará acompañado de la alcaldesa Sandra Permuy.

Las personas que asistan, como en todas las citas, recibirán un ejemplar totalmente gratuito de la publicación, que contó con la colaboración de la Diputación de A Coruña, así como con el apoyo del Ateneo Ferrolán y los Concellos de Ferrol, Narón, Ortigueira y Pontedeume.

Surgido a raíz del logro colectivo de instalar en el parque Antón Varela de Canido una escultura de Manuel Patinha como memorial a las víctimas del franquismo, el libro se centra tanto en este periplo como en la historia que afectó directamente a los vecinos y vecinas de estos tres territorios.

Así, el texto se estructura por orden cronológico, empezando por el inicio de la dictadura, y da voz a los testimonios con especial atención a las mujeres.