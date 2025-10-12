Cultura
Un cuentacuentos ilustrado homenajea a las "cantareiras" en Fene
La biblioteca municipal acoge esta actividad para todos los públicos, a cargo de Polo Correo do Vento, con previa inscripción
La biblioteca municipal de Fene tiene abierto el plazo de inscripción, presencial o telefónicamente (981 342 302) para “Cantareiras. A poesía popular nas Letras Galegas 2025”, una función (además de libro homónimo) que se exhibirá este jueves, a las 18.00.
Polo Correo do Vento ofrecerá un cuento sobre las homenajeadas el 17 de mayo mientras que una ilustradora elabora un mural y el público disfruta de música, terminando con una caricatura por parte de los asistentes, para los que no se estipula límite de edad.