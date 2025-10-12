Mi cuenta

Cultura

Un cuentacuentos ilustrado homenajea a las "cantareiras" en Fene

La biblioteca municipal acoge esta actividad para todos los públicos, a cargo de Polo Correo do Vento, con previa inscripción

Redacción
12/10/2025 10:59
Uno de los cuentacuentos ilustrados de Polo Correo do Vento sobre las "cantareiras"
Uno de los cuentacuentos ilustrados de Polo Correo do Vento sobre las "cantareiras"
Cedida

La biblioteca municipal de Fene tiene abierto el plazo de inscripción, presencial o telefónicamente (981 342 302) para “Cantareiras. A poesía popular nas Letras Galegas 2025”, una función (además de libro homónimo) que se exhibirá este jueves, a las 18.00.

Polo Correo do Vento ofrecerá un cuento sobre las homenajeadas el 17 de mayo mientras que una ilustradora elabora un mural y el público disfruta de música, terminando con una caricatura por parte de los asistentes, para los que no se estipula límite de edad.

