Una aparatosa colisión múltiple en la AP-9 a la altura de Fene se salda sin heridos

Los implicados resolvieron la situación mediante un parte amistoso Daniel Alexandre

Los implicados en una aparatosa colisión registrada en la tarde de este viernes en la AP-9 a su paso por el término municipal de Fene lograron salir ilesos del accidente. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró poco antes de las 15.30 horas en la salida hacia A Coruña del túnel de O Sartego, en la parroquia de Sillobre.

Así, un particular alertó a la central autonómica de que tres coches habían chocado poco después de abandonar la infraestructura, indicando que desconocía si había heridos. De este modo, hasta el punto se desplazaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, que una vez en el lugar comunicaron al 112 que no era necesaria asistencia sanitaria para los conductores.

El siniestro, indicó el 112, finalmente se saldó con un parte amistoso.