Fene

Los Seráns Activos llegan a Fene la próxima semana

El plazo de inscripción en el programa culmina el 13 de octubre

Redacción
10/10/2025 20:36
Imagen de archivo de uno de los talleres del programa fenés
Imagen de archivo de uno de los talleres del programa fenés
Concello

El próximo día 13 comienza una nueva edición de los Seráns Activos impulsados por la Concejalía de Benestar Social de Fene. Se trata de los talleres “Espazo da Memoria” y “Lembranzas: o banco da memoria”, dos propuestas que se llevarán a cabo, de manera itinerante, por las diferentes parroquias de la localidad. A esta se le suma “Recuperación da memoria”, que se desarrollará en el centro sociocomunitario.

Clausura en las diferentes parroquias de Fene del programa Seráns Activos

Más información

Para tomar parte en alguno de ellos es necesario tener cumplidos los 55 años y estar empadronado en el municipio. La matrícula, por orden de inscripción, puede formalizarse en el departamento de Servizos Sociais o por correo electrónico –servizos.sociais@fene.gal– hasta el propio día 13.

