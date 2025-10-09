Mi cuenta

Fene

La ruta de tapas “O estaleiro nas tabernas” comienza este viernes en Fene con cinco propuestas

Cada una de las elaboraciones tendrá un coste de 2,5 euros

Redacción
09/10/2025 20:00
Imagen de archivo de una tapa de un concurso organizado por el Concello de Fene
Daniel Alexandre

La primera cita gastronómica de la ruta “O estaleiro nas tabernas”, incluida en el proyecto “Fene 1941”, comienza en la tarde de este viernes 10 de octubre y proseguirá en la jornada del sábado 11 con las propuestas de cinco locales, que ofrecerán a su clientela elaboraciones inspiradas en los sabores del mar. En concreto, el itinerario podrá llevarse a cabo entre las 20.00 y las 22.000 horas y en él tomarán parte, en esta primera convocatoria, O Enxebre – “Guiso de chocos” y “Mexillóns ao vapor”–, Arrecendo –”Torrada sonrosada”–, A Ponte –“O tesouro de Neptuno”, con pastel de marisco, mejillones, zamburiñas y gambas–, Lembranza –“Mare crocante”, con gambas y chipirones– y CMIU Fene – “O círculo do mar”, pimiento del piquillo relleno de gamba y mejillón de la ría–. Cada uno de ellos ofrecerá sus propuestas culinarias a un precio de 2,50 euros.

Presentación del programa "Fene 1941"

O Concello recupera este mes a memoria viva do estaleiro co proxecto “Fene 1941”

Más información

“Esta ruta é unha maneira fermosa de unir gastronomía, historia e cultura popular. Recupera o espírito das antigas tabernas do estaleiro, promove o consumo de produto local e ofrece á veciñanza e visitantes unha experiencia diferente e auténtica”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy.

Este recorrido gastronómico proseguirá el fin de semana del 17 y 18 de octubre, sumándose los establecimientos Vagalume y Son da Cociña, y la música tradicional tendrá presencia con los cantos de taberna de la Agrupación Liga de Amigos de Barallobre y Son de Cantos.

