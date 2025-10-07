Fene se engalana: flores de temporada, control ambiental y más limpieza en parques y jardines

Dos vecinos en uno de los bancos del Parque do Río Cádavo Emilio Cortizas

El Concello de Fene se encuentra inmerso en el proceso de licitación de un nuevo contrato del que carecía hasta el momento. Se trata de aquel relacionado con la prestación de servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios ajardinados y zonas verdes del ayuntamiento, que el Consistorio fenés licita por 800.783,97 euros –IVA incluido– y una duración de dos años, prorrogables por otros dos más. El pliego de condiciones técnicas establece una serie de requisitos mínimos que buscan no solamente mejorar la estética de los parques y jardines de la localidad, sino garantizar un servicio más eficiente y controlado, a la par que respetuoso con el medioambiente.

Así, por ejemplo, detalla las frecuencias y métodos que se deberán emplear en cada tipo de espacio. En el caso de los ajardinados, el corte del césped deberá realizarse como mínimo una vez cada diez días en la época de crecimiento –entre marzo y septiembre– y su altura será de entre tres y cinco centímetros. El recorte de los bordes se llevará a cabo a lo largo de todo el año y su perfilado “después del período principal de crecimiento”. En caso necesario, detalla el pliego, se ejecutarán sembrados en primavera o en otoño.

El contrato, “no que o Concello traballou moito”, expone la alcaldesa, Sandra Permuy, pone énfasis en la gestión del arbolado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía. “Esta labor será especialmente significativa, dado que una parte importante del arbolado que conforma los jardines está constituido por ejemplares adultos de gran tamaño”, remarca el texto. Como medida especial, la adjudicataria del servicio –dos firmas han concurrido al contrato– deberá proceder a la tala, como mínimo, de dos árboles de gran porte al año, si fuese necesario. Además, para la prevención de incendios se establece un mínimo de dos desbroces anuales en las parcelas municipales, siendo obligatorio que uno de ellos se realice durantre el mes de mayo.

Flor de temporada

En el apartado de macizos, parterres y jardineras, los vecinos y vecinas de Fene notarán quizás los cambios más significativos en las flores de temporada, que se replantarán dos veces al año, a cuenta de la firma adjudicataria. Sin embargo, el Concello asumirá las bajas que se produzcan “por robo o vandalismo, pero no las que se deterioren por un mantenimiento deficiente”.

También en la “atención constante y minuciosa” que se le deberá dedicar a la limpieza de todas las superficies de las zonas verdes, de las que se deberán retirar restos vegetales de podas, recortes o siegdas, dándoles traslado “a containers idóneos”, recoge el documento.

En el caso del mobiliario urbano, como bancos y papeleras, se limpiarán con una periodicidad de tres días por semana, eliminando de ellos, “según necesidades puntuales”, manchas, malas hierbas u organismos vivos nocivos. Mientras, en lo referente a los tratamientos fitosanitarios, el contrato exige un uso progresivo del control biológico e integrado de plagas, adaptándose a la normativa. “En las fechas oportunas, se realizarán los tratamientos preventivos o ‘curativos’ para impedir la iniciación o propagación de cualquier plaga”.

Sostenibilidad

El nuevo pliego de este servicio incorpora una filosofía clara de gestión ambiental, marcando como prioritario el empleo de plantas autóctonas y bajos requerimientos hídricos –eficiencia en el sistema del riego–.

En este sentido, se hace referencia a una gestión de los residuos, con la integración de la economía circular y el empleo de vehículos y maquinaria “eficientes y respetuosos con el medioambiente”.

Con respecto a este último apartado, el texto detalla la maquinaria de referencia mínima para la prestación del servicio, en la que figuran dos tractores cortacésped, dos cortacésped rotativos, dos cortasetos, cuatro segadoras cortabordes, cuatro sopladores/aspiradores de mochila, cuatro aperos varios, una cuba de tratamientos de 200 litros, una plataforma elevadora para poda, un remolque o vehículo multiuso tipo dumper y un camión báscula con pluma.

También tres furgonetas de dos plazas cada una –con una antigüedad máxima de seis años y tecnología Euro IV o superior–. En cuanto a los medios humanos, la empresa adjudicataria deberá disponer del personal preciso “en cada época y momento del año” para la buena ejecución de las labores, con un técnico a tiempo parcial (720 horas anuales), cinco jardineros a jornada completa por año, así como uno más a media jornada.

Control

Uno de los aspectos más destacables del nuevo contrato es el sistema de supervisión para el cumplimiento de las tareas. Así, se establecerá, por parte de la adjudicataria, un canal accesible en todo momento para que el personal técnico del Ayuntamiento pueda comprobar el avance de las actuaciones. En él, la firma deberá registrar diariamente todos los trabajos desarrollados en las diferentes áreas o zonas ajardinadas —especificando fecha, operarios implicados u horarios, entre otras cuestiones–.

La empresa tendrá también que confeccionar un reportaje fotográfico que muestre el “antes y después” de los trabajos, lo que permitirá verificar el resultado de las tareas ejecutadas. “Cada fotografía del estado anterior deberá tener su correlativa con el posterior, tomadas desde el mismo sitio”, figura en el pliego de prescripciones técnicas.

Así las cosas, el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes del Concello de Fene marcará un punto de inflexión en la gestión de los espacios públicos del municipio.

Con esta licitación, el ejecutivo fenés busca garantizar la conservación, limpieza y embellecimiento de sus parques y áreas ajardinadas, siempre bajo unos criterios de sostenibilidad y eficiencia que repercutan en la calidad de vida de sus vecinos.