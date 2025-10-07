Mi cuenta

Fene

“Fene 1941” comienza hoy con un primer encuentro abierto con los vecinos de la localidad

Redacción
07/10/2025 05:00
Instalaciones de la Casa da Cultura
Instalaciones de la Casa da Cultura
Concello

Vecinos y vecinas de San Valentín, Perlío, Fene y Barallobre participarán hoy, a partir de las 19.30 horas, en la Casa da Cultura en la primera Conversa Aberta del programa “Fene 1941. A historia viva desde o estaleiro”.

En esta primera sesión se podrán escuchar los recuerdos y experiencias del naval, la vida en las diferentes parroquias y el papel que la industria tuvo en el desarrollo económico y social del municipio, todo ello con un formato que busca favorecer el diálogo entre generaciones.

“Estes faladoiros son unha oportunidade única para poñer voz e rostro á memoria colectiva de Fene, recuperando historias humanas que forman parte da nosa identidade e da historia do país”, explicó la concejala de Promoción Económica de Turismo, Ángeles Coira.

El ciclo se complementará con un segundo encuentro el próximo martes, día 14, a la misma hora y en la misma ubicación.

