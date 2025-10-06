Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

“Fene 1941” comienza este martes con un primer encuentro abierto con los vecinos de la localidad

Redacción
06/10/2025 20:27
Casa da Cultura de Fene en imagen de archivo
Casa da Cultura de Fene en imagen de archivo
Jorge Meis

Vecinos y vecinas de San Valentín, Perlío, Fene y Barallobre participarán hoy, a partir de las 19.30 horas, en la Casa da Cultura en la primera Conversa Aberta del programa “Fene 1941. A historia viva desde o estaleiro”.

En esta primera sesión se podrán escuchar los recuerdos y experiencias del naval, la vida en las diferentes parroquias y el papel que la industria tuvo en el desarrollo económico y social del municipio, todo ello con un formato que busca favorecer el diálogo entre generaciones.

“Estes faladoiros son unha oportunidade única para poñer voz e rostro á memoria colectiva de Fene, recuperando historias humanas que forman parte da nosa identidade e da historia do país”, explicó la concejala de Promoción Económica de Turismo, Ángeles Coira.

El ciclo se complementará con un segundo encuentro el próximo martes, día 14, a la misma hora y en la misma ubicación.

Te puede interesar

La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro

Narón retoma los Consellos Territoriales durante este martes en la parroquia de Doso
Redacción
Fuertes, con el trofeo logrado en Reus

Iago Fuertes repite oro mundial con la selección española
Redacción
Concello de Cariño

Cariño amplía el plazo para la presentación de ofertas para la rehabilitación del pabellón
Redacción
Un instante de la presentación de la campaña

Nuevas ayudas para el comercio local de la Diputación: 6 millones de euros para “MercaNaVila”
Redacción