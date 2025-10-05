De vivir la fiesta a "currársela": Fene Sound se hace realidad con cuatro colectivos musicales y acampada

Luis Ares y Samara Pérez son los organizadores del Fene Sound - Emilio Cortizas

El Círculo Mercantil e Industrial -CMI- Unidade de Fene cuenta desde este mismo año con una nueva gerencia en su cafetería, que precisamente empezó su aventura emprendedora con el objetivo puesto en la dinamización cultural y el aprovechamiento del espacio privilegiado. Samara Pérez Vega y Luis Ángel Ares Prieto forman la pareja que está al frente, que en este momento ya tienen a la vuelta de la esquina, el sábado 11, su mayor apuesta: Fene Sound.

El programa cultural que ofrecieron en septiembre desde el local ya dejaba ver sus intenciones, estrenándose con una jam session, pasando por el concierto de folk celta de Mouriño y Gómez Dúo y despidiéndose con una cena mexicana que reunió a alrededor de 100 personas.

"Desde que llegué a trabajar ahí fue un sitio que me gustó mucho y que le vi mucho potencial, muchas cosas que hacer", explica Samara Pérez, que ya conocía en profundidad el establecimiento como empleada antes de que se presentase la oportunidad. Cuando salió a concurso la cafetería del CMI Unidade de Fene, la pareja presentó su estimulante propuesta y se terminó haciendo cargo. De hecho, aunque no se conoce como tal, al registrar el establecimiento como autónomos le llamaron "Círculo Cultural".

Fene Sound

Según explica la responsable, "la idea surgió porque mi cumpleaños es el 24 de junio, que coincide en San Juan", una doble festividad que celebraron en A Coruña, en el pub Cazuza. Allí "tenían una fiesta montada que me gustó muchísimo", desde las selecciones y creaciones musicales que se proponen desde distintos colectivos hasta la forma en la que se estructuraban, a base de "sentir cómo el público está respondiendo".

Lo que acababa de descubrir era un ejemplo inspirado en el sound system, toda una cultura musical que tiene sus raíces en Jamaica y que se asienta sobre unas bases imprescindibles como son el respeto tanto por el entorno como por las personas. Este tipo de eventos se están popularizando cada vez más en Galicia, tal y como demuestra la proliferación de colectivos y la creación en 2022 del primer festival Tremeterra (Encontro Soundsystem da Terra Brava).

"He conseguido que vengan cuatro de los que sí que sonaron bastante", concreta Samara, refiriéndose a los proyectos de Pirata Sound Sensistema (dub, stepper), Dojo Sound (roots, dub, stepper), Matxs (electropical, jungle, drumm and bass) y Tranceola (trance), que empezarán a sonar a partir de las 17.00 hasta las 3.00 horas.

Fene Sound constituirá una primera toma de contacto con este tipo de propuestas, por las que les gustaría seguir apostando en un futuro si el público responde y especialmente si la directiva queda conforme, ya que "para nosotros eso es muy importante", destaca.

Así, desde la organización ponen todo lo que está en su mano para que funcione y se anime gente de otros puntos de la provincia: "me parecía lo más cómodo poner una zona de acampada, que aún hace una temperatura relativamente buena y aún se puede disfrutar estando fuera". No obstante, ante la incertidumbre de lluvia, se dispone de un espacio interior para la fiesta.

Las niñas y niños también están incluidos con una parte del programa diseñada específicamente para ellos, que será conducida por el animador infantil Guillermo Guerra. Este aprovechará su experiencia con los malabares para proponer un taller de manualidades a las 18.00 horas, en el que los pequeños aprenderán a elaborar sus propias cariocas. A continuación, los participantes procederán a utilizar estas creaciones bailando, desde las 19.30, con las que "activan la psicomotricidad" aparte de entretenerse.

Además de los pinchos gratuitos que se empezarán a repartir por la fiesta a las 20.00, en el establecimiento dispondrán de todos los servicios necesarios para recuperar fuerzas, no solo con la cocina abierta de 10.30 a 16.00 y de 20.00 a 00.00, sino también con los bocadillos que estarán a disposición durante la tarde y los desayunos del día siguiente, a partir de las 10.30 horas.

La siguiente

A diferencia del mes de septiembre, que estuvo cargado de citas para todos los fines de semana, en octubre concentran sus energías en la celebración del Fene Sound. No solo por el trabajo que supone, sino también porque comparten espacio con la sociedad del CMI, que organiza sus propias actividades culturales, como el pasado sábado la presentación del libro XXXVII Premio Pérez Parallé, "Pequena vida salvaxe" (Roberto X. Hermida).

Por esta razón y por la previsión de que desde la entidad organicen un evento infantil por Samaín el día 31, Samara y Luis Ángel ya tienen la vista puesta en la próxima celebración, el 1 de noviembre: "vamos a hacer una fiesta de disfraces temática de Halloween", que será por la noche, contará con un DJ y con la empresa local SJ Sonido e Iluminación. Asimismo, se premiará a las mejores caracterizaciones, habrá un puesto de maquillaje de terror y queimada.