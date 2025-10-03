Mi cuenta

Fene

O Concello recupera este mes a memoria viva do estaleiro co proxecto “Fene 1941”

A proposta combina faladoiros veciñais, roteiros de tapas ou encontros interxeracionais, entre outros

Redacción
03/10/2025 20:58
Presentación del programa "Fene 1941"
Presentación del programa "Fene 1941" - Concello

O proxecto “Fene 1941” busca recuperar e poñer en valor a memoria viva do estaleiro e da cultura mariñeira na localidade. O Concello presentou onte –por medio da concelleira Ángeles Coira e da axente de Emprego e Desenvolvemento Local Belén Souto– o programa desta iniciativa, que combina “identidade e participación cidadá”, destacaron.

A responsable municipal aseverou que dita proposta “é unha oportunidade para recoñecer o papel das traballadoras e traballadores e das súas familias”, amais de implicar, ao mesmo tempo, á hostalaría, ás entidades e á veciñanza “nun proceso compartido que reforza a nosa identidade e dinamiza a vida social e económica de Fene”. Así, os martes 7 e 14 deste mes celebraranse na Casa da Cultura (19.30 horas) dous faladoiros nos que os veciños das parroquias compartirán as súas lembranzas e experiencias ao respecto. Os encontros, de acceso libre, estarán moderados pola responsable do Museo do Humor Xaquín Marín.

Nas noites dos venres 10 e 17, así como dos sábados 11 e 18, desenvolverase un roteiro de tapas mariñeiras –a un prezo de 2,5 euros cada unha–. A proposta terá lugar entre as 20.00 e as 22.00 horas, coa participación dos locais O Enxebre, Arrecendo, Vagalume, A Ponte, Lembranza, CMIU Fene e Son da Cociña. Os cantos de taberna chegarán da man da Agrupación Liga Amigos de Barallobre o día 17 e da de Son de Cantos o 18.

“Fene 1941”: Unha viaxe pola historia da man daqueles que foron protagonistas

Más información

“Fene 1941” culminará o sábado 25, a partires das 18.00 horas, na ACRD O Pote de Maniños. Alí terá lugar un encontro interxeracional –será preciso anotarse de maneira previa na web do Concello, entre o 13 e o 17 de outubro–. No transcurso da cita, presentarase un vídeo resumo dos encontros para recoller a memoria viva. Tamén un libro fotográfico e inaugurarase unha exposición itinerante, para pechar a xornada cunha degustación de produtos do mar.

Como previa a este proxecto, durante esta semana desenvolvéronse sete obradoiros escolares para o alumnado de 6º de Primaria dos centros educativos de Fene. Neles, Ricardo Martínez, xubilado do mar e exvicepatrón da confraría de Barallobre, compartiu a súa experiencia e coñecementos cos pequenos, completándose esta proposta cun obradoiro científico sobre o deseño e flotabilidade dos barcos. Tamén se levaron a cabo tres sesións de formación coa hostalaría na escola de cociña iCook. Nelas, José M. Loureiro traballou con pequenos grupos para incorporar produtos do mar ás súas cartas e elaboracións.

Cabe sinalar que este proxecto conta coa financiación do Programa do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa), a través do GALP Golfo Ártabro Norte (70%) e da Consellería do Mar (30%).

