Fene

Fene progresa en la modernización del alumbrado público y la red semafórica

La alcaldesa y el teniente de alcalde visitaron los trabajos, con una inversión de 417.000 euros y que supondrán un ahorro en la factura anual del Concello de más del 88%

Redacción
02/10/2025 20:17
La actuación se financia con una ayuda del IDAE - Concello

Fene está dando “pasos decisivos” en el proyecto de modernización de su alumbrado público y red semafórica, una actuación que avanza a buen ritmo y que cuenta con una inversión cercana a los 417.000 eurosfinanciada al 100% con fondos europeos a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)–.

El contrato se reparte en dos lotes: el primero, de 119.785,16 euros, dedicado a la modernización de los semáforos (235 puntos de luz) y el segundo, de 297.762,57, a la mejora de la eficiencia energética de las diferentes parroquias y calles del municipio (732 puntos de luz). Cabe recordar que esta intervención supondrá la reducción de la potencia instalada y la disminución del consumo anual de energía, lo que se traducirá en una rebaja en la factura anual del Consistorio del 88,3% (de 101.337,61 a 11.880,06 euros).

Fene avanza en la renovación del alumbrado y la red semafórica

Más información

“Estamos ante un proxecto estratéxico para o noso concello. No só damos un salto tecnolóxico coa instalación de sistemas de telexestión e luminarias LED de última xeración, senón que tamén reducimos de forma moi significativa o gasto público, a contaminación luminosa e as emisións de CO₂. É un éxito colectivo que repercutirá en beneficio directo da veciñanza”, declaró la alcaldesa, Sandra Permuy, incidiendo en que la subvención del IDAE es una de las mayores conseguidas por el Ayuntamiento en materia de eficiencia energética.

La actuación se financia con una ayuda del IDAE - Concello

Disponible hasta finales de octubre la muestra colectiva de Narart en la Casa da Cultura

En otro orden de cosas, el Concello informa de que la nueva muestra colectiva de la Asociación Narón Amigos da Arte (Narart), en la que toman parte 16 artistas, se inauguró ayer en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura.

Los interesados en visitar la muestra de estos 14 pintores y dos fotógrafas pueden hacerlo hasta el 31 de este mes de lunes a viernes (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00) y los sábados en horario de mañana.

