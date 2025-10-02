Fene progresa en la modernización del alumbrado público y la red semafórica

La actuación se financia con una ayuda del IDAE - Concello

Fene está dando “pasos decisivos” en el proyecto de modernización de su alumbrado público y red semafórica, una actuación que avanza a buen ritmo y que cuenta con una inversión cercana a los 417.000 euros –financiada al 100% con fondos europeos a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)–.

El contrato se reparte en dos lotes: el primero, de 119.785,16 euros, dedicado a la modernización de los semáforos (235 puntos de luz) y el segundo, de 297.762,57, a la mejora de la eficiencia energética de las diferentes parroquias y calles del municipio (732 puntos de luz). Cabe recordar que esta intervención supondrá la reducción de la potencia instalada y la disminución del consumo anual de energía, lo que se traducirá en una rebaja en la factura anual del Consistorio del 88,3% (de 101.337,61 a 11.880,06 euros).

“Estamos ante un proxecto estratéxico para o noso concello. No só damos un salto tecnolóxico coa instalación de sistemas de telexestión e luminarias LED de última xeración, senón que tamén reducimos de forma moi significativa o gasto público, a contaminación luminosa e as emisións de CO₂. É un éxito colectivo que repercutirá en beneficio directo da veciñanza”, declaró la alcaldesa, Sandra Permuy, incidiendo en que la subvención del IDAE es una de las mayores conseguidas por el Ayuntamiento en materia de eficiencia energética.

