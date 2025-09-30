Trémola Teatro achega a súa Galiña Xosefina ao público máis miúdo de Fene
O encontro celebrarase na biblioteca municipal
A biblioteca municipal de Fene acollerá este sábado 4, ás 18.00 horas, a función da Galiña Xosefina, que a compañía Trémola Teatro dirixe a nenos e nenas a partir de tres anos. O aforo é limitado, polo que para asistir a este espectáculo será necesario inscribirse previamente.
Por medio da ave protagonista, Xosefina, que “vive moi feliz na granxa de Pepe con moitos animais: vacas, porcos, galiñas, coellos...” as pequenas e pequenos involucraranse nunha historia centrada na importancia de colaborar e manifestarse polas boas causas.
Segundo resumen dende a propia compañía, “cada día, o galo espértaos a todos para que se poñan a traballar. Pero un día, Xosefina decátase de que na casa de Pepe... usan os seus ovos para facer tortilla! Será capaz, a galiña Xosefina, de convencer ao resto dos animais e conseguir que todos se poñan en folga?”.
Esta actividade está organizada pola biblioteca municipal Xosemaría Pérez Parallé, en colaboración co programa da Xunta de Galicia “Ler conta moito”.
Inscrición
As persoas interesadas en asistir deberán anotarse presencialmente ou no teléfono 981 342 302, de luns a venres, de 16.00 a 21.00 horas ou o sábado, de 10.00 a 13.00.