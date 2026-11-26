Núcleo del santuario cedeirés Daniel Alexandre

Una jornada, una ruta con visita guiada al núcleo de Santo André de Teixido y la inauguración de una muestra fotográfica conforman el programa que el Ayuntamiento de Cedeira ha diseñado para el 28, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Así, este sábado el auditorio acogerá la intervención de Mª Elvira Lezcano, de la UDC, autora de la tesis doctoral ‘O Camiño a Santo André de Teixido: raíces históricas, xestión cultural e turismo’. La experta hablará sobre las acogedoras en la ruta, participando también las caldupeiras de Porto do Cabo –que ofrecían caldo a los romeros– y la fotógrafa local Noelia Blanco. Esta última presentará la exposición de imágenes de mujeres en el camino, que podrá verse en el Terras de Cedeira a partir del martes día 1.

La jornada previa, festividad de San Andrés, el ejecutivo propone realizar el camino a pie desde Cedeira (9.00 horas), en un grupo acompañado por un guía. Quienes deseen apuntarse pueden hacerlo, de manera gratuita, a través de la página web. Las plazas son limitadas.