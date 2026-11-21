Cartel de la iniciativa Concello

El Ayuntamiento de Cedeira ha puesto en marcha ‘Convivir’, una serie de talleres que buscan reforzar las relaciones entre el alumnado y a prevenir el acoso en los centros educativos del municipio. El programa comenzó en el CEIP Nicolás del Río y, en una segunda fase, llegará a los distintos cursos del IES Punta Candieira.

Al frente de las sesiones está la psicóloga Andrea Bechlian, que adapta los contenidos a la edad de cada grupo. El objetivo es, recuerdan desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda, que el alumnado aprenda a manejar sus emociones, a expresarse con respeto y a afrontar los desacuerdos de forma constructiva.

La propuesta apuesta por un enfoque práctico, en el que el juego sustituye a la clase teórica. En este sentido, los cuentos, actividades cooperativas, espacios de reflexión, o el análisis de escenas cotidianas permiten poner en práctica las habilidades previamente trabajadas. En el caso de Primaria, cada grupo recibió cuatro horas de formación en dos talleres de dos horas. En Infantil, la actividad se condensó en una sesión de una hora. Todo el programa se coordina con el profesorado de los centros.