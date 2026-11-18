El CLIA Ondiñas na Vila leerá un manifiesto en el Ayuntamiento Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira conmemorará entre el jueves y el viernes el Día Mundial da Infancia con una programación que, según el propio Concello, estará protagonizada por los niños, niñas y adolescentes que conforman el CLIA Ondiñas na Vila.

Este jueves, los jóvenes visitarán el edificio consistorial, donde exhibirán diferentes pancartas elaboradas por ellos mismos y leerán un manifiesto colectivo en el que expondrán sus reivindicaciones. En total, serán ocho los representantes de los grupos de Educación Primaria del CEIP Nicolás del Río y del IES Punta Candieira los que se encargarán de defender la necesidad de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes de la villa y el mundo.

Además, el acto incluirá el descubrimiento de una placa en la plaza del Consistorio que permitirá identificar a Cedeira como Cidade Amiga da Infancia, un reconocimiento que Unicef España concedió a la localidad el año pasado. Finalmente, la programación con motivo del Día Mundial da Infancia se trasladará el viernes a Santiago de Compostela, concretamente al Parlamento de Galicia. Allí, los miembros del CLIA Ondiñas na Vila llevarán a cabo una representación enmarcada en una actividad para reivindicar la protección de los más pequeños.