Entrada al consistorio de Cedeira Emilio Cortizas

El Concello de Cedeira acoge el jueves 19 un acto en el que las personas integrantes del Consello Local da Infancia e Adolescencia –CLIA– Ondiñas na Vila presentarán sus reivindicaciones mediante la lectura de un manifiesto colectivo y la exhibición de pancartas elaboradas por ellas mismas.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, en el que se descubrirá una placa identificando a Cedeira como ‘Cidade Amiga da Infancia’. La programación continuará el viernes 20, día de la efeméride, con una actividad en el Parlamento de Galicia. El alumnado del Punta Candieira preparó el tema ‘Coidado da contorna e futuro sostible’, centrado en los derechos a crecer en espacios saludables.